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Общество

В Петербурге спасли женщину, которую партнер избивал около месяца

Петербуржца задержали за регулярные побои, а его подругу госпитализировали
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали мужчину по подозрении в систематическом избиении сожительницы, сообщает ГУ МВД России по городу и области.

В четверг, 25 июня, из квартиры на Большой Пороховской улице в одну из больниц доставили 46-летнюю женщину. У нее были множественные ушибы головы и переломы ребер, врачи оценили состояние как среднетяжелое и сообщили о пациентке в полицию.

Проверка показала, что с мая по 23 июня 50-летний партнер неоднократно применял к ней насилие. Сначала дело возбудили по статье о причинении вреда средней тяжести, однако позже его переквалифицировали на более тяжкую статью.

На следующий день подозреваемого задержали на Заневском проспекте. Сейчас он находится под стражей, а следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нижневартовске мужчина избивал и топил женщину на глазах у десятков отдыхающих.

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