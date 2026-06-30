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Общество

Отколовшаяся облицовка здания суда в Челябинске чуть не придавила мужчину

Ura.ru: в Челябинске обвалилась облицовка здания Арбитражного суда
Telegram-канал URA.RU

Облицовка здания Арбитражного суда в Челябинске рухнула на тротуар, чуть не покалечив стоявшего внизу мужчину. Об этом пишет Ura.ru.

По информации журналистов, в момент инцидента мужчина стоял рядом со зданием и разгружал почту. Он не пострадал только потому, что не успел подняться на крыльцо.

«Сейчас главный вход в здание перекрыт из соображений безопасности, попасть внутрь можно через боковую дверь», — говорится в публикации.

В мае фрагмент штукатурки откололся от фасада жилого дома на Малой Морской улице в Санкт-Петербурге и упал на голову 34-летней женщине. Пострадавшую доставили в Мариинскую больницу с подозрением на сотрясение мозга. Глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков лично побывал на месте происшествия. Также к зданию выезжали промышленные альпинисты, чтобы осмотреть и оценить безопасность остальных частей фасада. На фоне произошедшего прокуратура организовала проверку.

11 марта похожий случай произошел на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге. Элемент облицовки здания рухнул на голову мужчине. Телеканал 78.ru сообщал, что первую помощь пострадавшему пытались оказать очевидцы.

Ранее в Новосибирской области обрушился фасад школы.

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