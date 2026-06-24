Подростка придавило футбольными воротами на Сахалине

В Южно-Сахалинске 11-летний мальчик получил тяжелые травмы во время игры в футбол. Об этом сообщает СУ СК РФ области.

По данным «АСТВ», дети играли во дворе дома на спортивной площадке. В какой-то момент один из подростков повис на перекладине ворот, конструкция начала подать, мальчик попытался смягчить удар, но ворота придавили 11-летнего школьника.

Пострадавший госпитализирован, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, переломы носа, нижней стенки глазницы и скуловой кости, а также рваная рана уха. Региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого теннисный стол рухнул на двоих детей на детской площадке на Урале. Пострадавшие мальчики дети и 12-ти лет госпитализированы с травмами, подробности о их состоянии неизвестны. Возбуждено уголовное дело

Ранее в Казани кусок стены рухнул на прохожую во время сноса здания.