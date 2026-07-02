Взрыв холодильника проломил стену дома в российском поселке

В Забайкалье стену дома в поселке проломило из-за взрыва холодильника. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел в поселке Текстильщиков во время починки бытовых приборов. Внезапно прогремел хлопок такой силы, что рухнула стена, отделявшая жилое помещение от общедомового коридора.

Находившиеся внутри хозяева жилища в результате не пострадали. Специалисты проверили целостность несущих конструкций, она не нарушена. Управляющая компания восстановит разрушенную перегородку.

До этого в Новосибирске произошел взрыв газа и пожар в доме. В результате случившегося пострадали два человека. Губернатор региона взял ситуацию под личный контроль.

Ранее сообщалось о взрыве в многоэтажке в Набережных Челнах, есть пострадавшие.