Россиянин сжег многоквартирный дом после ссоры с бывшей женой

В Тамбовской области мужчина сжег дом, в котором жила его бывшая жена. В момент пожара женщины не было в квартире, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает полиция региона.

Ночью 29 июня в рабочем поселке Умет возник пожар в одноэтажном многоквартирном доме. Его виновником, по данным полиции, оказался 37-летний бывший муж владелицы одной из квартир. Как установили правоохранители, мужчина бросил в приоткрытое окно предмет и убежал.

Записи камер видеонаблюдения и показания соседей помогли быстро выйти на подозреваемого. По их словам, между бывшими супругами незадолго до происшествия произошел конфликт.

Поджигателя задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога.

Ранее новосибирец пытался заживо сжечь экс-сожительницу с детьми.