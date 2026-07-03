Комик-иноагент матом призвал отстать от уехавших из России

Живущий в США комик Поперечный нецензурно призвал отстать от уехавших из России

Живущий в США стендап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) в нецензурной форме призвал отстать от тех, кто уехал из России. Соответствующее заявление он сделал в выпуске шоу «Слишком поздно», опубликованном на YouTube.

Юморист с использованием ненормативной лексики попросил отстать от уехавших из РФ.

«У них тут и так нет вкусных огурцов, и майонез по 20 долларов (...) куда это годится? — добавил он.

В конце июня Поперечный рассказал, что образ Америки как страны абсолютной свободы и отсутствия проблем сильно преувеличен. Он отметил, что адаптироваться в США особенно сложно москвичам, поскольку в столице России выше уровень безопасности и качественнее сервис. Комик назвал Москву «столицей всего мира».

В начале апреля жена Поперечного, блогерша Полина Чистякова, объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о будущем пополнении в семье. Позднее комик признался на одном из своих выступлений, что его беспокоит стоимость родов в Соединенных Штатах.

В январе 2023 года Поперечный и его жена эмигрировали в США. В июне комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 млн рублей.

Ранее в Госдуме рассказали, что будет с релокантами после возвращения в Россию.