Володин рассказал, что будет с релокантами после возвращения в Россию

Володин: вредивших стране релокантов после возвращения в Россию ждет суд
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Релокантов, которые уехали из России и наносили вред государству, оскорбляя защитников Родины и помогая недружественным странам, после возвращения ждет уголовное дело и судебное разбирательство. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере «Макс».

«Правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан», — подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы отметил, что все страны, которые думают о будущем, защищают свою государственность и «не дают в обиду» солдат и офицеров.

«Мы с вами, если не будем защищать свою страну, останемся без Родины, без государства. Мы не можем такого допускать», — сказал он.

Спикер добавил, что тех, кто уехал из России из-за работы или просто на отдых, это не коснется. По словам Володина, они смогут беспрепятственно вернуться на Родину.

Это заявление Володина прозвучало на фоне слухов о возможном возвращении в Россию актера Дмитрия Назарова. Как сообщил Telegram-канал Mash, артист захотел вернуться в РФ после трех лет в эмиграции во Франции из-за финансовых трудностей. По информации информации источника, Назаров и его супруга Ольга Васильева собирают мало зрителей на своих концертах и уже начали распродавать свое имущество.

Назаров и Васильева уехали из России в январе 2023 года после увольнения из МХТ имени Чехова.

Ранее журналист Осташко ответил, стоит ли «прощать» иноагентов, которые хотят вернуться в Россию.

 
