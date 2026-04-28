Поперечный рассказал, что его пугает в США

Комик Данила Поперечный заявил, что его пугает стоимость родов в США

Стендап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) признался на одном из своих выступлений, что его беспокоит стоимость родов в США. Запись шоу опубликована на YouTube‑канале артиста.

В ходе программы Поперечный практиковал формат общения со зрителями: отвечал на вопросы из зала. Один из поклонников напрямую спросил комика: «Не пугает ли вас стоимость родов в США?»

«Меня пугает, но не Полину», — ответил Поперечный под смех аудитории.

В начале апреля жена комика Данилы Поперечного, блогерша Полина Чистякова, объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о будущем пополнении в семье.Она опубликовала ролик, как сделала тест на беременность. Результат оказался положительным. Блогерша показала в видео свои эмоции шока и радости.

В комментариях пару поздравили друзья и коллеги. Среди них актриса Варвара Шмыкова, блогерши Маша Миногарова, Юлия Пушман и Мария Соколова, а также блогер Ильдар Хабибуллин (наиболее известный как Приятный Ильдар).

В январе 2023 года Поперечный и его жена эмигрировали в США. В июне комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 млн рублей.

