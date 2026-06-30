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Культура

Комик-иноагент развенчал миф, что Америка — страна свободы: «Это розовые очки»

Уехавший из России комик Данила Поперечный назвал Москву столицей всего мира
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Стендап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) признался, что переезд в США далеко не всегда совпадает с ожиданиями эмигрантов. Об этом он заявил в беседе с YouTube-проектом «Вписка».

Поперечный отметил, что образ Америки как страны абсолютной свободы и отсутствия проблем сильно преувеличен.

«Романтичные представления о том, что Америка — страна свободы, работающих законов, отсутствия коррупции, вкусных продуктов — это, конечно, да, розовые очки», — сказал юморист.

Блогер уверил, что и в Штатов хватает своих сложностей. Поперечный добавил, что адаптироваться в США особенно сложно москвичам, поскольку в столице России выше уровень безопасности и качественнее сервис. Он назвал Москву «столицей всего мира».

В январе 2023 года Поперечный и его жена эмигрировали в США. В июне комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 млн рублей. В начале апреля жена Поперечного, блогерша Полина Чистякова, объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о будущем пополнении в семье.Она опубликовала ролик, как сделала тест на беременность. Результат оказался положительным.

Позднее Поперечный делился, что его беспокоит стоимость родов в США. Один из поклонников напрямую спросил комика: «Не пугает ли вас стоимость родов в США?» На это юморист ответил: «Меня пугает, но не Полину».

Ранее сообщалось, что блогерша Савчихина пожаловалась с пренебрежительным отношением в консульстве.

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