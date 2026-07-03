Серийный насильник расправился с девушкой и получил пожизненный срок

Жителя Киржача приговорили к пожизненному за расправу над девушкой

Во Владимирской области суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал 17-летнюю девушку. Об этом сообщает прокуратура региона.

Изначально по этому делу жителю Киржача назначили срок 24 года лишения свободы в колонии строгого режима. Однако прокуроры не согласились с таким вердиктом, так как мужчина ранее уже отбывал сроки за изнасилования и такой срок в ведомстве посчитали слишком мягким.

«Согласившись с позицией прокуратуры, Первый апелляционный суд общей юрисдикции назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы», – сообщается в публикации.

Мужчину удалось поймать благодаря камерам видеонаблюдения. Они засняли, как россиянин преследовал девушку. Позже, как выяснили следователи, он изнасиловал пострадавшую и расправился с ней. Чтобы никто не узнал о произошедшем, он сбросил ее в канаву.

Позже мужчина признался в содеянном. По его словам, в тот день он был пьян, поэтому решился на преступление.

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