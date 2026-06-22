В ЛНР вынесли приговор Лукашенко

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 18 годам колонии строгого режима 38-летнего Владимира Лукашенко, шпионившего в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора республики Елену Усачеву.

По ее словам, первые три года и четыре месяца Лукашенко будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок проведет в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что в период с августа по октябрь 2023 года мужчина добровольно собирал информацию о передвижении и местах дислокации российских военнослужащих в Рубежном и передавал эти данные украинским спецслужбам через мессенджер.

В апреле суд приговорил жителя Херсонской области к 14 годам лишения свободы, признав виновным в шпионаже и государственной измене. Согласно материалам суда, с ноября 2022 года по май 2023 года он осуществлял сбор и передачу данных о местах дислокации военной техники и личного состава военнослужащих Российской Федерации. Затем, с мая 2023 года по январь 2024 года, уже после получения гражданства Российской Федерации, гражданин продолжил собирать и передавать сведения о нахождении российских военных и техники.

Ранее эксперт заявил о прекращении существования шпионажа в старом понимании.