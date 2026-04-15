Россиянин изнасиловал школьницу, жестоко убил ее и сбросил в канаву

Жителя Владимирской области осудили за жестокую расправу над несовершеннолетней. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел в городе Киржач. По версии следствия, фигурант шел по улице, когда заметил 17-летнюю девушку, которая выходила из такси.
Мужчина стал преследовать ее, затем догнал и напал. Он отвел пострадавшую в безлюдное место, там он изнасиловал девушку. Чтобы скрыть преступление, он задушил жертву и утопил в канаве. После этого он бросил сверху несколько веток и скрылся.
Одна из камер видеонаблюдения сняла, как фигурант преследовал девушку, это позволило найти мужчину. После задержания он признался в содеянном и заявил, что причиной произошедшего стало то, что он был пьян.
«Проведенной следствием судебной психиатрической экспертизой мужчина признан вменяемым», – сообщается в публикации.
Убийцу приговорили к 24 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.
Ранее мужчина изнасиловал женщину на стадионе, засунул ей в рот шишки и сбросил в уличный туалет.