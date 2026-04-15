Россиянин изнасиловал школьницу, жестоко убил ее и сбросил в канаву

Во Владимирской области мужчина получил срок за изнасилование и убийство девушки

Жителя Владимирской области осудили за жестокую расправу над несовершеннолетней. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Киржач. По версии следствия, фигурант шел по улице, когда заметил 17-летнюю девушку, которая выходила из такси.

Мужчина стал преследовать ее, затем догнал и напал. Он отвел пострадавшую в безлюдное место, там он изнасиловал девушку. Чтобы скрыть преступление, он задушил жертву и утопил в канаве. После этого он бросил сверху несколько веток и скрылся.

Одна из камер видеонаблюдения сняла, как фигурант преследовал девушку, это позволило найти мужчину. После задержания он признался в содеянном и заявил, что причиной произошедшего стало то, что он был пьян.

«Проведенной следствием судебной психиатрической экспертизой мужчина признан вменяемым», – сообщается в публикации.

Убийцу приговорили к 24 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее мужчина изнасиловал женщину на стадионе, засунул ей в рот шишки и сбросил в уличный туалет.