В Адыгее более 60 животных изъяли из дома, где обезьяна погубила женщину

В Адыгее из дома, где обезьяна расправилась с 84-летней пенсионеркой, изъяли более 60 экзотических животных. Об этом со ссылкой на СУ СК России по региону сообщает РИА Новости.

С территории домовладения изъяли 63 особи. Среди них лемуры, зеленые мартышки, кенгуру, ламы, попугаи, фенеки, гекконы и кинкажу. Животных разместили в краснодарском сафари-парке. В отношении внучки возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в Тахтамукайском районе. Местная жительница держала у себя на участке экзотических животных. Ее 84-летняя бабушка отправилась кормить их и открыла одну из клеток, не соблюдая правила безопасности. В этот момент животное бросилось на пенсионерку и искусало ее, а затем кинулось на находившегося рядом 39-летнего внука пострадавшей. Пожилая женщина потеряла много крови и не выжила.

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