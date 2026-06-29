Домашний питбуль искусал трехлетнего ребенка в Рязани

В Рязани домашняя собака набросилась на трехлетнего ребенка

В Рязани ребенка госпитализировали с травмами после нападения домашней собаки. Об этом сообщает портал «62.инфо».

Инцидент произошел в микрорайоне Горроще на улице Пушкина. Собака напала на ребенка, пострадавшему потребовалась помощь медиков, он госпитализирован. Подробности о его состоянии неизвестны.

По данным «62.инфо», это был домашний пес, причины нападения животного устанавливаются.

До этого в Краснодаре собака разодрала девочке щеку во дворе школы. Второклассница находилась на прогулке в платном школьном лагере. В открытую калитку забежал пес и накинулся на ребенка. В результате девочку госпитализировали с рваными ранами щеки и нижнего века, ссадинами на лице и ушибом головы. Директор школы не стал комментировать случившееся.

Ранее собака набросилась на ребенка, ехавшего на самокате в Кузбассе.