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Общество

Домашний питбуль искусал трехлетнего ребенка в Рязани

В Рязани домашняя собака набросилась на трехлетнего ребенка
Shutterstock

В Рязани ребенка госпитализировали с травмами после нападения домашней собаки. Об этом сообщает портал «62.инфо».

Инцидент произошел в микрорайоне Горроще на улице Пушкина. Собака напала на ребенка, пострадавшему потребовалась помощь медиков, он госпитализирован. Подробности о его состоянии неизвестны.

По данным «62.инфо», это был домашний пес, причины нападения животного устанавливаются.

До этого в Краснодаре собака разодрала девочке щеку во дворе школы. Второклассница находилась на прогулке в платном школьном лагере. В открытую калитку забежал пес и накинулся на ребенка. В результате девочку госпитализировали с рваными ранами щеки и нижнего века, ссадинами на лице и ушибом головы. Директор школы не стал комментировать случившееся.

Ранее собака набросилась на ребенка, ехавшего на самокате в Кузбассе.

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