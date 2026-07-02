В Адыгее обезьяна убила пенсионерку на ее участке

В Адыгее обезьяна напала на пенсионерку в незаконном семейном зоопарке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Тахтамукайском районе. По данным канала, местная жительница держала у себя на участке десять обезьян. В день инцидента ее 84-летняя бабушка отправилась кормить животных и открыла одну из клеток не соблюдая правила безопасности.

В этот момент животное бросилось на пенсионерку и искусало ее. После этого примат кинулся на находившегося рядом 39-летнего внука пострадавшей.

В результате пожилая женщина получила серьезные травмы, она потеряла много крови и не выжила. Мужчину также госпитализировали, ему оказали всю необходимую помощь.

Известно, что у хозяйки не было разрешения на содержание обезьян.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия. В рамках дела также проверят местные органы, ответственные за контроль за содержанием экзотических животных.

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