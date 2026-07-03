Лобовое стекло треснуло у самолета Петербург — Москва

Лобовое стекло треснуло в самолете, летевшем из Петербурга в Москву. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 2 июля. Внешний слой одной из секций лобового стекла в кабине пилотов самолета покрылся сеткой трещин — командир экипажа принял решение развернуть борт.

Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту вылета. Пассажиров отправили в Москву на резервном самолете.

До этого в аэропорту Краснодара задержались почти 30 рейсов. Сбой в расписании прилетов и вылетов в краснодарском международном аэропорту возник из-за временных ограничений его работы, введенных по распоряжению Росавиации для обеспечения безопасности.

Ранее в Росавиации сообщили о благополучной посадке самолета, подавшего сигнал бедствия.