В Австралии показали фильм об атаке ВСУ на колледж в Старобельске

Документальный фильм об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске в Луганской народной республике показали в Австралии. Об этом рассказали в посольстве РФ.

«Третьего июля в посольстве России в Австралии состоялся показ документального фильма телеканала RT «Старобельск. Ни один ребенок не должен умереть», — сообщили в дипмиссии.

Показ фильма приурочен к 40 дням со дня теракта на педагогический колледж и общежитие в Старобельске. Посол РФ в Австралии Михаил Петраков заявил, что студенты колледжа стали жертвами бесчеловечного злодеяния, их жизни оборвались, оставив незаживающую рану в сердцах близких.

22 мая беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В результате удара пятиэтажное здание, где находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет, обрушилось. Из-за атаки 65 человек пострадали, 21 не выжил. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ использовали для удара по территории колледжа 16 беспилотных летательных аппаратов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске.