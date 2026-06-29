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Общество

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

Кузнецов: двое пострадавших в Старобельске остаются в больницах
Евгений Биятов/РИА Новости

Двое пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на общежитие колледжа в Старобельске ДНР остаются в клиниках Минздрава России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощниа министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Отмечается, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. У второго пациента состояние более легкой степени тяжести с положительной динамикой, рассказал Кузнецов.

22 мая беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В результате удара пятиэтажное здание, где находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обрушилось. Из-за атаки 65 человек пострадали, 21 не выжил. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ использовали для удара по территории колледжа 16 беспилотных летательных аппаратов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что студенты Старобельского колледжа намерены продолжать обучение очно.

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