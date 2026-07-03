В Сочи заметили мужчину, который тащил ребенка за ногу вниз головой

В Сочи прохожие сняли на камеру мужчину, который тащил ребенка за ногу вниз головой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Красной Поляне. Сначала длинноволосый мужчина нес ребенка под мышкой, а затем перехватил его за ножку и стал раскачивать вниз головой. Малолетний болтался в таком положении как минимум минуту.

До этого мужчина схватил ребенка и ударил головой о качели на детской площадке в Перми. Мать мальчиков не пыталась остановить мужчину, а поддерживала его, приговаривая, что «дети еще и дома получат». На призывы очевидцев остановиться он не отреагировал. Полицейские начали проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось о неизвестном, который преследует малолетних мальчиков на детских площадках в Ростове-на-Дону.