Мужчина схватил ребенка и ударил головой о качели на детской площадке в Перми

В Перми на детской площадке мужчина ударил ребенка головой о качели. Инцидент произошел во дворе на улице Солдатова, 28, его сняли на видео очевидцы. Об этом стало известно Ura.ru.

По словам свидетелей, пьяная пара вывела двоих детей на прогулку. Сначала мужчина наорал на мальчика за то, что тот неправильно играет с палкой, и несколько раз ударил его головой о металлический знак.

Затем ему не понравилось, что ребенок качает камни на качелях, и пермяк вновь применил к нему силу. Мать мальчиков не пыталась остановить мужчину, а поддерживала его, приговаривая, что «дети еще и дома получат».

На кадрах видно, как мужчина снял громко плачущего ребенка с одних качелей и поволок его через всю площадку к другим. На призывы очевидцев остановиться он не отреагировал. Затем он толкнул мальчика лицом вниз на металлическое сидение, спокойно развернулся и вернулся к друзьям на скамейку.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о начале проверки по факту произошедшего.

«Информация выявлена в ходе мониторинга сети Интернет. Обращений в органы внутренних дел не поступало», — уточнили в ведомстве.

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