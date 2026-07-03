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Общество

В Мюнхене начали отключать фонтаны из-за нехватки воды

Власти Мюнхена начали вводить экстренные меры по экономии воды из-за жары
Axel Schmidt/Reuters

Власти Мюнхена ввели экстренные меры по экономии воды из-за аномальной жары. Об этом сообщили на официальном портале города.

Отмечается, что потребление питьевой воды в Мюнхене и пригородах резко выросло, а запасы грунтовых вод почти исчерпали возможности для дополнительного забора. Власти подчеркнули, что питьевое водоснабжение сейчас обеспечено, однако горожан призвали экономить воду.

В Мюнхене отключат 10 из 150 декоративных фонтанов с самым высоким расходом воды. У 56 фонтанов сократят время работы с 14 до 10 часов в день.

28 июня федеральный министр окружающей среды Карстен Шнайдер заявил, что немецкая экономика несет огромный ущерб от жары, и страна пока недостаточно подготовлена к участившимся волнам зноя.

По словам главы ведомства, для адаптации потребуется 20–25 лет. Власти делают ставку на закон о климатической адаптации и озеленение городов: если там будет больше деревьев и меньше асфальта, это позволит удерживать и накапливать воду в засушливые периоды.

Ранее в ФРГ зарегистрировали абсолютный температурный рекорд.

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