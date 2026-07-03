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Общество

Кулак Али Хаменеи установили на площади в Иране

Памятник в виде кулака Али Хаменеи установили в Тегеране
Валерий Шарифулин/ТАСС

Монумент в виде кулака погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи установили в Тегеране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Монумент разместили на площади Энгелаб.

Сегодня, 3 июля, в столице Ирана в мавзолее Хомейни началась церемония прощания с верховным лидером Али Хаменеи, она продлится несколько дней. 6 июля по иранской столице пройдет похоронная процессия, 7 июля тело Хаменеи доставят в Кум, а 8 июля похоронная процессия пройдет в иракских Кербеле и Неджефе. На следующий день гроб с телом вернут в Иран, Али Хаменеи похоронят в родном Мешхеде.

Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Новым верховным лидером Ирана был избран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике. Кто такой Моджтаба Хаменеи, как строилась его карьера и какую роль он играет в политике Ирана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев прилетел в Иран на церемонию прощания с Хаменеи.

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