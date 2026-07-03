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Политика

В Иране началось прощание с Али Хаменеи

Многодневная церемония прощания с Хаменеи началась с молитвы в Тегеране
Office of the Iranian Supreme/Reuters

Многодневная церемония прощания с погибшим в феврале духовным лидером Ирана Али Хаменеи началась в 3 июля с молитвы в Тегеране в мавзолее Хомейни. Об этом сообщает РИА Новости.

Политические и религиозные деятели страны, иностранные гости по очереди подходят к гробу с Хаменеи, чтобы попрощаться с ним. Власти обеспечили усиленные меры безопасности в районе проведения церемонии.

Проститься с Хаменеи приедут и представители России. Москву будет представлять зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Однако Тегеран отказался приглашать те страны, которые заняли по отношению к военным действиям США против Ирана «неправильную позицию», говорится в сообщении.

С 4 по 6 июля прощание с аятоллой пройдет в Тегеране. Комплекс Имама Хомейни — основателя Исламской Республики— будет принимать людей на коллективную молитву. 6 июля по иранской столице пройдет похоронная процессия.

7 июля тело Хаменеи доставят в Кум, а 8 июля похоронная процессия пройдет в иракских Кербеле и Неджефе. На следующий день гроб с телом вернут в Иран, где он будет похоронен в родном Мешхеде.

Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Новым верховным лидером Ирана после гибели Али Хаменеи был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике.

Ранее премьер Армении прибыл в Иран на похороны Али Хаменеи

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