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Политика

Медведев прилетел в Иран на церемонию прощания с Хаменеи

Медведев прибыл в Тегеран, где примет участие в церемонии прощания с Али Хаменеи

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прибыл в Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером республики Али Хаменеи в Тегеране. Пост об этом появился в канале российского политика в «Максе».

«Прибыл в Тегеран для участия в траурной церемонии по случаю гибели Верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи», — написал он.

С 4 по 6 июля прощание с аятоллой пройдет в Тегеране. Комплекс Имама Хомейни — основателя Исламской Республики — будет принимать людей на коллективную молитву. 6 июля по иранской столице пройдет похоронная процессия.

7 июля тело Хаменеи доставят в Кум, а 8 июля похоронная процессия пройдет в иракских Кербеле и Неджефе. На следующий день гроб с телом вернут в Иран, где он будет похоронен в родном Мешхеде.

Хаменеи не стало в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Новым верховным лидером Ирана был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике.

Ранее в Иране усилили меры безопасности из-за организации прощания с Али Хаменеи.

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