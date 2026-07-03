Российских туристов в Пхеньяне начали возить в музей памяти участвовавших в СВО

Российских туристов в КНДР начали водить в мемориальный музей, посвящённый северокорейским военнослужащим, участвовавшим в СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на одного из побывавших там россиян.

По информации издания, Мемориал боевых подвигов героев зарубежной военной операции располагается в Пхеньяне недалеко от Кымсусанского дворца — мавзолея Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. На церемонии открытия в апреле присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын, спикер Госдумы Вячеслав Володин и министр обороны России Андрей Белоусов.

Источник отмечает, что раньше музей принимал только официальные делегации, а теперь его включают в туристические программы, хотя фотосъемка внутри ограничена. Экспозиция рассказывает об участии северокорейских солдат в СВО на Курском направлении.

В апреле 2026 года президент РФ Владимир Путин выразил признательность военнослужащим из Северной Кореи за их вклад в освобождение Курской области, отдельно отметив проявленный ими героизм и отвагу.

Ранее Южная Корея пообещала принять всех северокорейских военнопленных, которые воевали на стороне России.