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Общество

Россиян в Северной Корее начали возить в музей участников СВО

Российских туристов в Пхеньяне начали возить в музей памяти участвовавших в СВО
Марат Абулхатин/Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

Российских туристов в КНДР начали водить в мемориальный музей, посвящённый северокорейским военнослужащим, участвовавшим в СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на одного из побывавших там россиян.

По информации издания, Мемориал боевых подвигов героев зарубежной военной операции располагается в Пхеньяне недалеко от Кымсусанского дворца — мавзолея Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. На церемонии открытия в апреле присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын, спикер Госдумы Вячеслав Володин и министр обороны России Андрей Белоусов.

Источник отмечает, что раньше музей принимал только официальные делегации, а теперь его включают в туристические программы, хотя фотосъемка внутри ограничена. Экспозиция рассказывает об участии северокорейских солдат в СВО на Курском направлении.

В апреле 2026 года президент РФ Владимир Путин выразил признательность военнослужащим из Северной Кореи за их вклад в освобождение Курской области, отдельно отметив проявленный ими героизм и отвагу.

Ранее Южная Корея пообещала принять всех северокорейских военнопленных, которые воевали на стороне России.

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