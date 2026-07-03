В Москве в выходные пройдет рейд «Мотобезопасность»

ГАИ проведет в Москве рейд по мотоциклистам 4 и 5 июля

В Москве 4 и 5 июля пройдет рейд «Мотобезопасность». Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

«Главная цель — снизить количество аварий с участием водителей мотоциклов, мопедов, питбайков и скутеров», — отметили в ГАИ.

Отмечается, что с приходом теплой погоды растет количество двухколесного транспорта на дорогах, а вместе с этим увеличивается и риск серьезных ДТП. Сотрудники ГАИ в ходе рейда проверят водителей мотоциклов, мопедов, питбайков и скутеров на наличие защитной экипировки и шлема.

27 июня в ГАИ рассказали, что Краснодарский край стал лидером среди российских регионов по количеству ДТП с участием водителей в состоянии опьянения с начала 2026 года. С января по май в регионе зарегистрировали 137 таких аварий. Второе место занял Забайкальский край, где произошло 96 аварий с нетрезвыми водителями. На третьей строчке оказалась Иркутская область с 92 такими происшествиями.

Ранее в России зафиксировали бум продаж мотоциклов.