Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Автомобили

В ГАИ назвали регионы с наибольшим числом ДТП с пьяными водителями

Краснодарский край возглавил список регионов по числу ДТП с пьяными водителями
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Краснодарский край стал лидером среди российских регионов по количеству ДТП с участием водителей в состоянии опьянения с начала 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ГАИ.

С января по май в регионе зарегистрировали 137 таких аварий. В результате происшествий погибли 45 человек, еще 167 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП сократилось на 22,6%, число погибших — на 29,7%, пострадавших — на 21,2%.

Второе место занял Забайкальский край, где произошло 96 аварий с нетрезвыми водителями. В этих ДТП погибли 36 человек, еще 113 пострадали. На третьей строчке оказалась Иркутская область с 92 такими происшествиями, в которых 20 человек погибли и 118 получили травмы.

Также в пятерку регионов с наибольшим количеством ДТП с участием пьяных водителей вошли Приморский край и Воронежская область, где зафиксировано 85 и 78 подобных аварий соответственно.

До этого сообщалось, что в 2025 году женщины попадали в аварии реже, чем мужчины. В ДТП были виновны 35% от всех мужчин, обратившихся в компанию по ОСАГО, а водители-женщины — только в 22% аварий (от всех обращений, поступивших от женщин).

Ранее автомобилистам объяснили, что делать, если в машину въехал велосипедист.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!