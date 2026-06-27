В ГАИ назвали регионы с наибольшим числом ДТП с пьяными водителями

Краснодарский край стал лидером среди российских регионов по количеству ДТП с участием водителей в состоянии опьянения с начала 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ГАИ.

С января по май в регионе зарегистрировали 137 таких аварий. В результате происшествий погибли 45 человек, еще 167 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП сократилось на 22,6%, число погибших — на 29,7%, пострадавших — на 21,2%.

Второе место занял Забайкальский край, где произошло 96 аварий с нетрезвыми водителями. В этих ДТП погибли 36 человек, еще 113 пострадали. На третьей строчке оказалась Иркутская область с 92 такими происшествиями, в которых 20 человек погибли и 118 получили травмы.

Также в пятерку регионов с наибольшим количеством ДТП с участием пьяных водителей вошли Приморский край и Воронежская область, где зафиксировано 85 и 78 подобных аварий соответственно.

До этого сообщалось, что в 2025 году женщины попадали в аварии реже, чем мужчины. В ДТП были виновны 35% от всех мужчин, обратившихся в компанию по ОСАГО, а водители-женщины — только в 22% аварий (от всех обращений, поступивших от женщин).

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