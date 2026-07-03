Экс-министр ЖКХ Ростовской области вышел из колонии

Бывший министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Ростовской области Андрей Майер вышел из колонии. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, экс-чиновник был освобожден из исправительного учреждения по отбытию наказания.

Майер занимал пост регионального министра ЖКХ с 2016 по 2020 год. Мужчину уволили после того, как в его отношении было возбуждено несколько уголовных дел по ст. 185 УК РФ.

Впоследствии было доказано, что он присвоил средства, выделенные на реализацию инициатив в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Экс-чиновника поместили в колонию общего режима до 20 июня 2023 года.

Однако сразу после того, как Майер вышел на свободу, его опять задержали. Бывшего министра вновь заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями, в этот раз предъявив ему 11 новых эпизодов.

По версии следствия, с сентября 2018 года по март 2020 года Майер вместе с другими лицами нарушил порядок реализации госпрограммы: распорядился изменить требования к документам для конкурса, исключив из них обязательные пункты (заключение по сметным нормативам и госэкспертизу). В результате победителями были признаны 20 заявок, большая часть из которых не соответствовала нормам закона. Общий ущерб от действий чиновника оценили более чем в 887 млн рублей (868,8 млн из федерального бюджета и 18,1 млн из областного).

Сам Майер лишь частично признал вину.

Ранее бывшему министру здравоохранения Краснодарского края вынесли приговор за мошенничество.