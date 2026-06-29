Бывшему министру здравоохранения Кубани вынесли приговор за мошенничество

Октябрьский районный суд Краснодара приговорил бывшего министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Экс-чиновник признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Уточняется, что Филиппов полностью признал свою вину. Приговор может быть обжалован в установленном порядке, отметили в суде.

В марте 2026 года министр был арестован по делу о мошенничестве. Как установил суд, с 2013 года, возглавляя региональный минздрав, Филиппов не соблюдал запреты и ограничения, связанные с занимаемой должностью. Он покупал коммерческую недвижимость и оформлял ее на подконтрольных лиц, после чего сдавал в аренду государственным и частным учреждениям. Полученные доходы министр скрывал от декларирования.

В апреле суд обратил имущество Филиппова в доход государства. Речь идет об активах, расположенных в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и Москве. В их числе — 49 земельных участков общей площадью около 500 тыс. кв. м, 34 жилых и 71 нежилое помещение площадью более 29 тыс. кв. м, свыше 214 млн рублей, 1 кг золота, а также доли в уставных капиталах восьми коммерческих организаций.

Ранее суд лишил имущества семью «золотой судьи».