Экс-министр ЖКХ Ростовской области частично признал вину по новому делу

Бывший министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Ростовской области Андрей Майер частично признал вину в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается в Telegram-канале «Блокнот Ростов».

Из материала следует, что 14 августа в Кировском районном суде Ростова-на-Дону состоялось заседание по делу экс-чиновника. В частности, во время мероприятия мужчине зачитали текст обвинения.

«Вину признаю частично. Считаю, что предъявленные мне обвинения являются чрезмерными. Факты, изложенные в постановлении о привлечении меня в качестве обвиняемого, не в полной мере соответствуют фактическим обстоятельствам», — заявил бывший министр, выслушав представительницу гособвинения Екатерину Козлову.

Он добавил, что в его действиях действительно можно усмотреть признаки халатности. Но, по словам экс-чиновника, он никогда умышленно не превышал свои должностные полномочия.

Майер занимал пост регионального министра ЖКХ до 2020 года. Мужчину уволили после того, как в его отношении было возбуждено несколько уголовных дел по ст. 185 УК РФ.

Впоследствии было доказано, что он присвоил средства, выделенные на реализацию инициатив в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Экс-чиновника поместили в колонию общего режима до 20 июня 2023 года.

Однако сразу после того, как Майер вышел на свободу, его опять задержали. Бывшего министра вновь заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями, в этот раз предъявив ему 11 новых эпизодов.

Ранее экс-главу Самарского территориального управления Росимущества Айвара Кинжабаева арестовали по делу о превышении полномочий.