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Общество

В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за атак БПЛА

Губернатор Евраев: выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт для безопасности
Евгений Биятов/РИА Новости

Из-за угрозы ударов украинских беспилотников при выезде из Ярославля в сторону Москвы временно приостановлено движение автотранспорта. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — говорится в сообщении.

Евраев призвал жителей воздержаться от поездок по этому направлению и в прилегающих районах или выбирать обходные маршруты.

Он добавил, что подразделения Минобороны и силовых структур продолжают работать для обеспечения безопасности.

Позже ограничение на выезд было снято.

Предыдущие ограничения движения на данном отрезке шоссе вводились 18 июня.

3 июля территория городского рынка в Токмаке подверглась атаке со стороны украинских военных. По заявлению губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, обстрел носил целенаправленный характер и был ориентирован на разрушение гражданского объекта.

Ранее в Запорожской области пять домов были уничтожены в результате атаки ВСУ.

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