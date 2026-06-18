«Подвергся вражеской атаке»: движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто

Губернатор Евраев сообщил о блокировке проезда из Ярославля в Москву

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону столицы сейчас заблокировано. Об этом сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал глава региона.

Кроме того, губернатор рекомендовал воздержаться от поездок по данному направлению. Евраев также предупредил, что сейчас продолжается работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности.

Утром 18 июня в Москве на МКАД загорелся самый большой вещевой рынок «Садовод». На размещенных в сети кадрах видно, как больше клубы дыма поднимаются над корпусами. При этом движение транспорта в районе пожара не затруднено.

До этого Собянин сообщил, что один из беспилотников упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода.

Ранее многокилометровая пробка парализовала Москву и МКАД.