Похитительница школьницы в Мурманске рассказала, что делала с пленницей

Похитительница девочки в Мурманске призналась, что связывала ее

Одна из подозреваемых в похищении девочки в Мурманске связывала пленнице руки и ноги. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По словам женщины, она подошла к несовершеннолетней, взяла ее за руку и попросила пойти с ней. Затем школьница села в авто, но стала сопротивляться.

«Она села в машину, сказала: «Вы кто? Я никуда не поеду», – рассказала женщина в беседе со следователями.

Девочку все же увезли и на месте связали руки и ноги, затем заклеили рот.

На данный момент женщина, как и вторая похитительница, находится под арестом. Следователи задержали их после похищения 13-летнего ребенка.

По версии следствия, две россиянки насильно посадили девочку в арендованный автомобиль и увезли, после чего потребовали у ее отца выкуп в размере 25 миллионов рублей. Такую сумму они назначили, так как знали, что родитель врач и может заплатить.

Вскоре семья обратилась в полицию. Узнав об этом, женщины девочку отпустили.

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