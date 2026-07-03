Две жительницы Мурманска похитили 13-летнюю девочку ради выкупа в 25 млн рублей

В Мурманске арестовали двух женщин, похитивших 13-летнюю девочку с целью выкупа

В Мурманске суд заключил под стражу двух местных жительниц по делу о похищении 13-летней девочки, сообщает Следком.

По версии следствия, 16 июня 17-летняя девушка и 51-летняя женщина подкараулили подростка возле дома на проезде Бабикова, насильно посадили в арендованный автомобиль и увезли в частный дом.

Затем с телефона школьницы злоумышленницы отправили ее отцу сообщение с требованием передать 25 млн рублей. Обвиняемые знали, что отец девочки занимается частной медицинской практикой и может располагать крупной суммой денег.

Школьницу связали и поместили в багажник автомобиля. Когда фигурантки узнали, что ее родственники обратились в полицию, они отпустили жертву.

Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска подозреваемых быстро задержали. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжает сбор доказательств.

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