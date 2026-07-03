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Общество

В Подмосковье задержали мигрантов-педофилов

«Русская община»: две девочки спаслись от мигрантов-насильников в Чехове
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковном Чехове задержали троих мигрантов, которых подозревают в домогательствах к несовершеннолетним. О задержании сообщили участники движения «Русская община» в своем Telegram-канале.

Инцидент вскрылся после того, как отец 13-летней девочки обратился за помощью к дружинникам. Выяснилось, что его дочь и ее подруга стали жертвами приставаний со стороны незнакомцев. Мужчины уговорили школьниц сесть к ним в машину, после чего отвезли их на карьер за городом, где собирались надругаться над ними. Однако подросткам удалось сбежать — одна из девочек обо всем рассказала отцу.

Активисты «Русской общины» самостоятельно установили личности всех причастных к преступлению, задержали двоих из них и передали полицейским. Третьего фигуранта позже задержали правоохранители. Кроме того, во время разбирательства под стражу взяли еще одного человека, который, по данным активистов, сожительствовал с 15-летней девочкой.

Несмотря на задержания, как рассказали в движении, девочек продолжают преследовать соотечественники задержанных. Сейчас пострадавшие находятся под охраной дружинников. Все собранные материалы уже переданы в следственный отдел СК по городу Чехову.

Ранее сообщалось о том, что компания подростков-мигрантов изнасиловала школьниц под наркотиками.

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