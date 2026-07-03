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Общество

МЧС опубликовало видео поисков людей, пропавших при сплаве в Приангарье

Появилось видео с поисков пропавших во время сплава в Иркутской области

Появилось видео с поисков троих людей, пропавших во время сплава в Иркутской области. Ролик публикует региональное управление МЧС в «Максе».

«Специалисты Главного управления МЧС России по Иркутской области ведут аэровизуальное обследование территории с применением беспилотных авиационных систем. На месте работают спасатели региональной пожарно-спасательной службы», — сказано в сообщении.

По предварительной информации ведомства, зарегистрированная тургруппа из 49 человек сплавлялась по реке Иркут, в результате чего 4-летний мальчик оказался в воде.

О происшествии сообщил 3 июля Telegram-канал SHOT. По данным журналистов, команда устроила привал на песчаном берегу острова. Во время отдыха 4-летнего мальчика унесло течением. Сейчас ребенка ищут спасатели и волонтеры. В ближайшее время поиски могут быть приостановлены на ночное время, отмечал канал.

Как выяснил SHOT, группа приобрела сплав на рафтах с инструктором, длительность маршрута составляла девять часов. При этом часто к таким сплавам не допускаются дети до 10 лет.

Ранее в Астраханской области мужчина ценой своей жизни спас троих тонущих детей.

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