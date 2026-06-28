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Общество

В Астраханской области мужчина ценой своей жизни спас троих тонущих детей

Житель Астраханской области утонул в реке, спасая троих детей
МЧС Астраханской области

В Астраханской области мужчина утонул, спасая из воды троих детей, сообщает МЧС России.

Несчастный случай произошел 27 июня в Ахтубинске на реке Владимировка. По предварительным данным, во время отдыха нескольких семей на берегу водоема трое детей, купавшихся в реке, начали тонуть.

На помощь им сразу бросились взрослые. Один из них, 38-летний мужчина, успел помочь детям выбраться на берег, однако сам ушел под воду. Очевидцы достали пострадавшего из реки и вызвали скорую помощь, но реанимационные мероприятия результата не дали.

Отмечается, что место для купания было необорудованным, при этом на пляже были установлены предупреждающие знаки о запрете купания.

Ранее пожилой мужчина утонул в море за 54 секунды, пытаясь спасти собаку.

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