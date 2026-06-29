Женщину унесло течением во время заплыва на сапбордах в Челябинской области

В Челябинской области ведутся поиски местной жительницы, которая упала с сапборда во время сплава по реке Ай и была унесена течением. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, речь идет о 35-летней Валерии В. из Златоуста. Вместе с друзьями она отправилась в трехдневный сплав по популярному среди туристов маршруту, однако группа, как сообщается, не была зарегистрирована.

Во время заплыва женщина не удержалась на доске, ударилась веслом о камни, перевернулась и оказалась в воде. В результате сильное течение быстро ее унесло. К поискам подключились спасатели Златоустовского поисково-спасательного отряда и другие экстренные службы.

Известно, что Валерия работает графическим дизайнером и рисует на заказ. Она часто ходила в походы и любила активный отдых.

Ранее кубанская школьница, не умеющая плавать, ушла под воду во время прогулки на сапборде.