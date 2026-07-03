Круассан с мефедроном пытались передать пациенту московской больницы

РЕН ТВ: в Москве пациенту больницы пытались передать круассан с мефедроном

В Москве курьер пытался передать пациенту больницы круассан с наркотиками. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одном из медучреждений столицы. Охранник во время досмотра передачек заметил в упаковке с выпечкой подозрительные свертки и нажал тревожную кнопку.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали курьера, который принес посылку. Тот заявил, что забрал пакет у клиента сервиса и не подозревал о содержимом.

В данный момент устанавливается лицо, которое отправило криминальную посылку, и кому из пациентов она предназначалась.

До этого обвиняемый пытался пронести в суд шаурму с наркотиками в Башкирии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ.

Ранее двое мужчин пытались доставить наркотики в исправительную колонию с помощью арбалета.