Обвиняемый пытался пронести в суд шаурму с наркотиками в Башкирии

В Башкирии 22-летний мужчина пришел в суд с шаурмой, напичканной наркотиками. Об этом сообщает ГУ ФССП России по региону.

Инцидент произошел, когда обвиняемый прибыл в суд на заседание. Пристав во время досмотра на входе предложил добровольно выложить запрещенные предметы — мужчина заявил, что у него при себе ничего такого нет. Однако лучевая установка показала иное.

С собой у мужчины была шаурма, внутри которой просматривались подозрительные свертки. Блюдо изъяли и вызвали полицию.

По результатам экспертизы стало ясно, что внутри этих свертков находились наркотики. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ.

Ранее в Москве женщина пыталась продать гашиш, спрятав его в шаурме.

 
