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Общество

Многодетный отец изнасиловал трехлетнюю девочку и расправился с ней в коровнике

В Индии мужчина изнасиловал девочку и расправился с ней
FotoDuets/Shutterstock/FOTODOM

Жителю Индии вынесли приговор после расправы над трехлетним ребенком. Об этом сообщает The Print.

По данным издания, в этот момент девочка гостила у своих родственников. В день инцидента 65-летнего отца восьмерых детей уволили с работы. Сидя на ступеньках храма, он заметил девочку, игравшую со сверстниками.

Сельчанин отвел девочку в ближайший коровник, где жестоко надругался, затем расправился с ней. Как позже рассказали полицейские, они обнаружили ребенка под одним из мешков, к этому моменту она уже не дышала. Преступник затолкал леггинсы ей в рот, а на половых органах эксперты зафиксировали серьезные травмы. Всего мужчина нанес пострадавшей 18 травм твердыми тупыми предметами.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские смогли выяснить, кто и куда увел несовершеннолетнюю. С помощью ДНК-теста удалось подтвердить его причастность к преступлению.

Насильника приговорили к высшей мере.

Ранее компания из 14 мужчин изнасиловала женщину в лесу и опубликовала видео процесса в соцсетях.

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