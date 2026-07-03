В Дагестане нашли оковы Прометея

Mash: цепь, которой Прометей был прикован к скале, нашли в Дагестане

В горах Дагестана была найдена массивная металлическая цепь, которую некоторые исследователи связывают с древнегреческим мифом о Прометее. Местные эксперты полагают, что именно этим артефактом титан был прикован к скале по воле Зевса, пишет Telegram-канал Mash.

Находку обнаружили во время проведения строительных работ в горной местности: предмет уходил вглубь скальной породы на несколько метров. Вес конструкции составляет более 60 килограммов, а ее возраст оценивается примерно в три тысячи лет. Уникальной особенностью изделия является отсутствие соединительных швов, что и послужило поводом для выдвижения гипотезы о его легендарном происхождении.

После завершения реставрационных работ объект передали в один из музеев Адыгеи, где он был представлен широкой публике в качестве экспоната.

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