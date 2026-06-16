В Гватемале нашли 2700-летнюю фигурку, сохранившую древнее числовое послание

На археологическом объекте Ла-Бланка в Гватемале учёные наткнулись на обломок керамической фигурки, чей возраст оценивается в 2,6–2,7 тысячи лет. Об этом сообщил журнал Latin American Antiquity.

Эта находка представляет собой антропоморфную статуэтку с характерной деталью: вместо лица у нее плоский выступ. До того как глина была обожжена, на эту плоскость нанесли одиннадцать углублений, которые образуют три четкие вертикальные линии.

Исследователи полагают, что столь строгий порядок и нечетное количество точек — не просто орнамент, а самая настоящая запись числа 11. В более поздних системах письменности Мезоамерики точками принято было обозначать единицы, а черточками — пятерки. Если эта догадка верна, данная статуэтка окажется самым ранним задокументированным свидетельством существования счисления в этих краях.

Фрагмент обнаружили менее чем в метре от поверхности, внутри жилища, которое принадлежало небогатой семье. Эта деталь указывает на то, что зачатки абстрактного мышления и простейшие счетные операции были доступны не только знати, но и простым обитателям Мезоамерики еще за шесть столетий до нашей эры. Впрочем, ученые отмечают: полной гарантии, что перед нами именно математический символ, а не ритуальный знак, пока нет.

Ранее археологи в Польше на 300-летнем кладбище нашли захоронения «вампиров».