В Новороссийске возобновили продажу бензина на АЗС без топливных карт. Об этом сообщили в муниципальном центре управления городом.

«По состоянию на 13:00 3 июля в Новороссийске отпускают топливо 15 АЗС. По решению собственников на всех АЗС введены ограничения – топливо отпускают только в топливные баки и не более 20/30/60/100/200 литров на один автомобиль», — сказано в сообщении.

Несколько часов назад власти сообщали, что все АЗС в городе перешли на работу по топливным картам.

30 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Россия начала переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов. По его словам, это нужно, чтобы сбить ажиотажный спрос и стабилизировать внутренний рынок. Из каких стран может поставляться топливо, в Кремле не уточнили. Эксперты считают, что это могут быть Белоруссия или Казахстан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦБ оценили влияние ситуации на топливном рынке на экономику России.