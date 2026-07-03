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Общество

Вынесен приговор по делу о покушении на Маргариту Симоньян

Фигуранты дела о подготовке покушения на Симоньян получили сроки от 17 до 25 лет
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Второй западный окружной военный суд в Москве вынес приговор фигурантам дела о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Обвиняемыми по делу проходили 12 человек, включая лидера террористической организации Михаила Балашова. Его приговорили к 25 годам колонии, другие фигуранты получили до 17 лет лишения свободы. Их признали виновными в создании и участии в деятельности террористической организации, содействии террористической деятельности, разбое и хулиганстве, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, разжигании ненависти и вражды по признакам национальности.

Кроме того, Балашову и еще одному фигуранту дела Егору Савельеву вменили попытку приобретения огнестрельного оружия и подготовку к покушению. Установлено, что они совершили шесть нападений на иностранных граждан и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Сообщается, что двое участников ячейки согласились расправиться с Маргаритой Симоньян за $50 тысяч. Они собрали информацию о ее месте жительства и передвижениях.

Изначально в деле содержалась информация и о подготовке покушения на российскую журналистку и блогера Ксению Собчак, однако в окончательную версию документа этот эпизод не попал.

Летом 2023 года Федеральная служба безопасности РФ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб организовать покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки «Параграф-88», которые проводили разведку по адресам работы и проживания журналисток. Среди обвиняемых трое несовершеннолетних, один из которых на момент задержания учился в восьмом классе.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как среди обвиняемых есть несовершеннолетние.

Ранее Симоньян прокомментировала сообщения о готовящемся покушении на нее.

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