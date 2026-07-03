Болельщики устроили массовую драку в пабе перед матчем сборной Англии

В Англии фанаты устроили драку в пабе, в которой пострадала сотрудница заведения

В британском пабе вспыхнула массовая драка, в ходе которой пострадала сотрудница заведения, пытавшаяся разнять участников. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел 27 июня в пабе Tavern on the Green в Кроули перед матчем между сборными Англии и Панамы на чемпионате мира по футболу. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как четверо мужчин дерутся в переполненном баре, а посетители наблюдают за происходящим.

В результате травмы получила сотрудница заведения, когда вмешалась в потасовку. К моменту прибытия полиции участники драки уже скрылись, а бар был закрыт. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемых и просят очевидцев поделиться информацией.

До этого сообщалось, что сборная Англии отложила вылет в Мексику на матч ЧМ-2026 из-за местных фанатов. Такое решение было принято главным тренером Томасом Тухелем из-за опасений по поводу шпионажа и возможного давления со стороны местных болельщиков.

Ранее подростка госпитализировали после массовой драки на футбольном матче.