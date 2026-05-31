Подростка госпитализировали после массовой драки на футбольном матче в Сиднее

В Австралии 18-летний юноша попал в больницу после массовой драки между игроками и зрителями на футбольном матче. Об этом сообщается на сайте полиции штата Новый Южный Уэльс.

Инцидент произошел днем 30 мая во время футбольного матча среди юношей до 17 лет в парке Амур на юго-западе Сиднея. После столкновения на поле несколько зрителей вышли к спортсменам, и конфликт перерос в массовую потасовку.

Парамедики оказали на месте помощь 18-летнему пострадавшему, а затем доставили его в больницу с несколькими травмами, в том числе с ранением спины после укуса.

Вскоре полиция задержала 47-летнего мужчину. Ему предъявили обвинения в хулиганстве и нападении, повлекшем телесные повреждения. Подозреваемый был освобожден под условный залог и должен предстать перед местным судом 25 июня. Расследование продолжается.

Ранее фанаты подрались во время просмотра финала Лиги Чемпионов в Москве.

 
