Сборная Англии отложила вылет в Мексику на матч ЧМ-2026 из-за местных фанатов

Сборная Англии по футболу перенесла запланированную поездку в Мехико на матч 1/8 финала чемпионата мира против Мексики. Об этом сообщает Daily Mail.

Национальная команда Англии будет готовиться к игре на своей базе в Канзас-Сити (США). Такое решение было принято главным тренером Томасом Тухелем из-за опасений по поводу шпионажа и возможного давления со стороны местных болельщиков.

На прошлой неделе мексиканцы мешали эквадорцам перед матчем 1/16 финала ЧМ, который завершился победой Мексики со счетом 2:0. Позже Эквадорская федерация футбола обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с жалобой на поведение мексиканских фанатов.

Матч с Англией начнется 7 июля в 03:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее стало известно о трагических последствиях массовых празднований болельщиков в Мексике.