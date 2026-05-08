Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Кота раздуло из-за таблетки парацетамола, который ему дал беспокойный хозяин

Bangkok Post: в Таиланде морда кота опухла из-за таблетки парацетамола
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Таиланде морду кота раздуло из-за таблетки парацетамола, который ему дал беспокойный хозяин, пишет Bangkok Post.

Ветеринары объяснили, что парацетамол токсичен для кошек и собак — в отличие от людей, они не могут метаболизировать препарат в безопасное соединение. Особенно высок риск для кошек. Симптомы отравления включают вялость, рвоту, отек морды и лап, темно-фиолетовые десна, затрудненное дыхание и печеночную недостаточность. .

К счастью, хозяин вовремя заметил, что с котом что-то не то, и привез питомца в больницу. По словам специалистов, мужчина очень любит животное, поэтому «не мог найти себе место».

Пользуясь случаем, ветеринары настоятельно рекомендовали владельцам не давать животным любые лекарства без консультации со специалистом и при первых признаках недомогания обращаться за профессиональной помощью, а не заниматься самолечением.

Ранее котенок с четырьмя ушами стал популярным в соцсетях.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!