В Таиланде морду кота раздуло из-за таблетки парацетамола, который ему дал беспокойный хозяин, пишет Bangkok Post.

Ветеринары объяснили, что парацетамол токсичен для кошек и собак — в отличие от людей, они не могут метаболизировать препарат в безопасное соединение. Особенно высок риск для кошек. Симптомы отравления включают вялость, рвоту, отек морды и лап, темно-фиолетовые десна, затрудненное дыхание и печеночную недостаточность. .

К счастью, хозяин вовремя заметил, что с котом что-то не то, и привез питомца в больницу. По словам специалистов, мужчина очень любит животное, поэтому «не мог найти себе место».

Пользуясь случаем, ветеринары настоятельно рекомендовали владельцам не давать животным любые лекарства без консультации со специалистом и при первых признаках недомогания обращаться за профессиональной помощью, а не заниматься самолечением.

