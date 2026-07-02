В Тюмени возлюбленные поругались на мосту Влюбленных и прыгнули в реку

В Тюмени после ссоры с девушкой утонул 22-летний юноша, который прыгнул в реку с моста Влюбленных, чтобы спасти ее. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По данным следствия, 22 июня пара находилась на мосту через реку Туру и поссорилась. В ходе конфликта девушка спрыгнула в воду, и ее молодой человек бросился за ней, пытаясь оказать помощь. Тюменку удалось спасти, однако сам парень ушел под воду и пропал.

Тело пострадавшего обнаружили 28 июня и извлекли в тот же день. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

29 июня стало известно о том, что 12-летний подросток спас двух детей, которых едва не унесло в море в Дербенте. Отмечалось, что двое детей, купавшихся в море, попали в сильное течение, их родственники не могли помочь из-за расстояния. В этот момент мальчик, отдыхавший на пляже, бросился в воду, подхватил обоих малышей и удерживал их до прибытия спасателей.

Ранее в Астраханской области мужчина ценой своей жизни спас троих тонущих детей.