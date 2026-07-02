Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

В Тюмени возлюбленные поругались на мосту Влюбленных и прыгнули в реку

В Тюмени юноша попытался спасти спрыгнувшую с моста в реку девушку и утонул
Павел Лисицын/РИА Новости

В Тюмени после ссоры с девушкой утонул 22-летний юноша, который прыгнул в реку с моста Влюбленных, чтобы спасти ее. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По данным следствия, 22 июня пара находилась на мосту через реку Туру и поссорилась. В ходе конфликта девушка спрыгнула в воду, и ее молодой человек бросился за ней, пытаясь оказать помощь. Тюменку удалось спасти, однако сам парень ушел под воду и пропал.

Тело пострадавшего обнаружили 28 июня и извлекли в тот же день. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

29 июня стало известно о том, что 12-летний подросток спас двух детей, которых едва не унесло в море в Дербенте. Отмечалось, что двое детей, купавшихся в море, попали в сильное течение, их родственники не могли помочь из-за расстояния. В этот момент мальчик, отдыхавший на пляже, бросился в воду, подхватил обоих малышей и удерживал их до прибытия спасателей.

Ранее в Астраханской области мужчина ценой своей жизни спас троих тонущих детей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 2 июля. Удар возмездия по Украине, новый налоговый вычет и сокращенный рабочий день из-за жары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!